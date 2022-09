iPhone 12 mini: questa COVER ORIGINALE è praticamente regalata (19€)

La cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini, perfettamente compatibile con la ricarica MagSafe, garantisce totale protezione allo smartphone e si distingue per un impatto discreto e minimale. Sicurezza e praticità ai massimi livelli per una maneggevolezza estrema.

Un’opportunità di cui approfittare subito, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto impressionante del 68%, la cover originale Apple sarà tua con appena 19 euro ed un risparmio di ben 40 euro.

Cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini in offerta su Amazon al minimo storico

L’esterno della cover è realizzato in silicone, molto piacevole al tatto, mentre la fodera interna prevede una soffice microfibra per proteggere ogni millimetro del tuo iPhone 12 mini. I magneti fanno in modo che la custodia si agganci e si sganci con facilità, permettendoti di ricaricare il melafonino in modalità wireless e soprattutto in totale sicurezza. Potrai tranquillamente mantenere la cover applicata al telefono collegando l’alimentatore MagSafe o poggiando lo smartphone su una base di ricarica certificata Qi.

Non rinunciare a questa irripetibile occasione di risparmio, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini: oltre a pagarla una miseria, sarà il tuo migliore acquisto.

