iPhone 12 mini: PREZZO PICCOLO, grandi prestazioni (solo 422€)

iPhone 12 mini è un telefono bellissimo, piccolissimo, maneggevole e compatto. Oltre a ciò, è potentissimo oltre ogni immaginazione, ha una batteria discretamente interessante, ha uno schermo assurdo e un comparto fotografico eccellente. Pensate che sarà più piccolo del vostro palmo della mano, ma ha un processore che sprigiona un’energia incredibile. Con questo device potrete perfino giocare a titoli impegnativi come COD Mobile o PUBG Mobile senza il minimo lag o problema, pensate. Ha poi un sistema fotografico composto da due lenti che girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano fotografie nitide e luminose anche al buio. Volete sapere quanto costa? Solo 422,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

iPhone 12 mini su Amazon: prezzo top per un grande device

No, non state sognando. A questo prezzo è un best buy assoluto; sappiate che è un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Ciò implica che, seppur usato, in realtà il device risulterà esteticamente perfetto, senza segni di danni visibili ad occhio nudo, con una batteria performante nuova con capacità superiore all’80%. Non di meno, questo gioiello godrà della garanzia di Amazon Renewed valida per un anno. Ci saranno gli stessi vantaggi che avrete con un prodotto nuovo, quindi non avrete nulla da temere.

iPhone 12 mini è un telefono eccezionale, uscito nel 2020 ma che è ancora oggi validissimo. Presenta un processore Apple Bionic A14 con modem 5G integrato, ha un design bellissimo, colorato e compatto. Lo schermo è un OLED da 5,4 pollici che si vede bene anche al buio e sotto la luce diretta del sole e in più c’è una batteria che si ricarica velocemente. Gode perfino della ricarica MagSafe o della wireless charging, quindi non avrete nulla da temere. A 422,99€ questo è un telefono bellissimo, ma siate veloci. Potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.