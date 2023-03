iPhone 12 mini nel 2023: ha ancora senso?

Uno dei telefoni più controversi dell’ultimo periodo è sicuramente iPhone 12 mini, un prodotto che, quando è uscito nel 2020, ha sconvolto il mercato perché rappresentava, finalmente, una soluzione di punta ma dalle dimensioni contenute. Il gadget in questione vanta infatti un display OLED da soli 5,4“, dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio. Presenta poi lo stesso processore e le stesse caratteristiche dell’ammiraglia della famiglia, con sensori fotografici all’avanguardia e features smart.

È stata una soluzione molto controversa perché non tutti amano i telefoni piccoli. Con grande rammarico da parte di Apple, si è scoperto che la gente preferisce i dispositivi dalle dimensioni esagerate. Tuttavia questo piccolo grande gioiello e ancora oggi un valido prodotto da acquistare il 2023. Pensate che lo trovate in versione ricondizionata con 64 GB di memoria interna a soli 388,00 € su Amazon.

iPhone 12 mini su Amazon: l’offerta del giorno

Il telefono è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed quindi per qualsiasi problematica ci sarà sempre di supporto tecnico e logistico pronto ad aiutarvi. Esteticamente sarà pari ad un device nuovo, senza evidenti segni di difetti e senza alcun problema. Anche la batteria sarà rimessa nuovo con capacità superiore all’80%. Insomma, questo è un ottimo affare se siete interessati, ma dovete fare presto perché potrebbero esserci pochissime scorte disponibili sul noto Store di e-commerce americano.

Come non citare poi il processore presente sotto la scocca, l’Apple Bionic A14, lo stesso chip che abbiamo trovato anche in numerosi tablet dell’azienda. Questo garantisce performance ancora oggi strepitose, sia sul fronte gaming che su quello più classico. Ricordiamo che i due sensori fotografici da 12 megapixel ciascuno permettono di girare i video in 4K HDR Dolby Vision che dispongono di tantissime funzionalità esclusive.

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un flagship in tutto e per tutto con caratteristiche eccezionali è un prezzo contenuto di soli 388,00 €. Non pensarci troppo e fatelo vostro prima che terminino le scorte su Amazon.

Le spese di spedizione saranno sempre gratuite e comprese nel prezzo. Abbiamo già menzionato poi anche la garanzia di un singolo anno con assistenza tecnica dedicata.

