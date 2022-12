iPhone 12 Mini: la versione da 256 GB è in SUPER SCONTO su Amazon (-22%)

iPhone 12 Mini è uno dei migliori smartphone compatti sul mercato e, contemporaneamente, è un vero e proprio punto di riferimento di quella che oramai possiamo definire come nuova fascia media del mercato smartphone.

Con la nuova offerta Amazon di oggi, inoltre, acquistare iPhone 12 Mini conviene ancora di più. In sconto, infatti, c’è la variante da 256 GB, un taglio di memoria che garantisce la massima libertà agli utenti.

Grazie all’offerta in corso, iPhone 12 Mini 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 699 euro invece di 889 euro. Si tratta di una promozione ottima, valida per diverse colorazioni dello smartphone compatto di Apple. Da notare, inoltre, che è anche possibile acquistare lo smartphone in 5 rate mensili da 139 euro.

iPhone 12 Mini: lo smartphone compatto è sempre più conveniente

iPhone 12 Mini unisce dimensioni compatte e specifiche di ottimo livello. Lo smartphone può contare su di un display Super Retina XDR da 5,4 pollici di diagonale e sul SoC Apple A14 Bionic, garanzia assoluta di prestazioni al top sotto tutti i punti di vista.

Da segnalare anche le due fotocamere posteriori da 12 Megapixel (una ultra-grandangolare) e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. C’è anche la certificazione IP68 che garantisce la protezione da acqua e polvere e non è facile da trovare in questa fascia di prezzo. Non manca iOS 16 con tutte le novità introdotte da Apple.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare iPhone 12 Mini 256 GB al prezzo scontato di 699 euro invece di 889 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 139 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

La promozione è a tempo limitato e può essere sfruttata per l’acquisto di diverse colorazioni dello smartphone. Per sfruttare l’offerta prima che termini è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.