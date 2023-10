iPhone 12 Mini in offerta da 339€ su Amazon (ricondizionato e garantito)

È un buon momento per acquistare iPhone 12 Mini. Il compatto di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto di un modello ricondizionato e garantito Amazon Renewed con un prezzo scontato di 339 euro per la versione da 64 GB e di 389 euro per la versione da 128 GB. Lo smartphone è disponibile in “condizioni eccellenti“, senza danni visibili alla scocca da almeno 30 cm e con una batteria dotata di un’autonomia superiore all’80%. Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto.

iPhone 12 Mini in offerta su Amazon: è il ricondizionato da comprare

Con iPhone 12 Mini è possibile acquistare uno smartphone compatto e veloce. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 5,4 pollici e del SoC Apple A14 Bionic, una garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo. C’è, naturalmente, il sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Mini ricondizionato a:

I prezzi si riferiscono alle colorazioni più economiche ma con pochi euro in più è possibile puntare anche su altre colorazioni, per un acquisto a prezzo vantaggioso scegliendo però la versione preferita. Tutte le varianti sono dotate di garanzia Amazon Renewed di un anno.

Da notare, inoltre, che gli smartphone proposti sono in “condizioni eccellenti” e, quindi, non presentano danni visibili alla scocca da una distanza di almeno 30 centimetri e hanno una batteria con capacità superiore all’80% di quella originale. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.