iPhone 12 Mini in offerta a 310€, ricondizionato e garantito Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per iPhone 12 Mini. Lo smartphone, ricondizionato e garantito Amazon Renewed, è ora disponibile al prezzo scontato di 310 euro per la versione da 64 GB e al prezzo di 368 euro per la versione da 128 GB. La promozione riguarda modelli proposti in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da almeno 30 cm e con una batteria con capacità superiore all’80% della capacità originaria. A disposizione degli utenti, inoltre, ci sono varie colorazioni (alcune con prezzi leggermente più alti rispetto a quelli indicati). Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 12 Mini è il ricondizionato giusto da comprare su Amazon

Con iPhone 12 Mini è possibile accedere a un ottimo smartphone compatto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 5,4 pollici con risoluzione Full HD oltre al chip Apple A14 Bionic. Ci sono vari tagli di memoria tra cui scegliere.

Lo smartphone ha la certificazione IP68, consente l’utilizzo delle eSIM e ha il chip NFC per i pagamenti con Apple Pay. Ci sono due fotocamere posteriori, con due sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Mini ricondizionato e garantito al prezzo scontato di 310 euro per la versione da 64 GB. Da notare, inoltre, che c’è anche la versione da 128 GB in offerta. In questo caso, il modello disponibile al prezzo scontato di 368 euro. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

