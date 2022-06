iPhone 12 mini, il piccolo top di gamma a prezzo SHOCK (-21% su eBay)

L’offerta eBay di oggi sull’ottimo iPhone 12 mini è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando si parla di uno dei top di gamma più popolari di questi ultimi mesi. Infatti, con uno sconto del 21% che fa crollare il prezzo del device ad appena 594€, solo quest’oggi hai l’occasione giusta per ricevere a casa in pochissimo tempo il piccolo e potente smartphone del colosso di Cupertino.

L’iPhone 12 mini, nonostante il nome, non ha nulla da invidiare agli altri modelli di iPhone rilasciati da Apple, anzi. Il design resta di altissimo livello con un telaio in alluminio e vetro che lo rende leggero e comodo da utilizzare anche con una mano, mentre sotto la scocca batte un hardware potente e in grado di garantirti un utilizzo sempre al top.

iPhone 12 mini precipita su eBay con il 21% di sconto: prendilo al volo

Frontalmente l’iPhone 12 mini monta un bel display Super Retina XDR da 5.4 pollici ad altissima risoluzione e con un bilanciamento perfetto dei colori, mentre sul retro il modulo fotografico doppio dispone di due sensori da 12 MP che ti permettono di scattare foto ad alta risoluzione e registrare video in 4K. Il processore, inoltre, ti garantisce sempre una incredibile reattività del sistema operativo anche nell’utilizzo delle applicazioni più pesanti.

Oggi è la tua occasione per mettere le mani sull’incredibile iPhone 12 mini fintanto che è in offerta su eBay, direttamente a questo link. Non temere per il prezzo alto, seppur in sconto, perché con eBay e PayPal puoi sfruttare il pagamento in tre comode rate e dilazionare il pagamento del tuo nuovo iPhone in maniera più facile da gestire.

