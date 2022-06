iPhone 12 mini, il piccolo TOP DI GAMMA a prezzo ridicolo (-21% eBay)

L’iPhone 12 mini è la prova vivente che gli smartphone “economici” – per gli standard Apple, s’intende – non hanno assolutamente nulla da invidiare agli altri modelli offerti dal colosso di Cupertino. Se sei alla ricerca di un iPhone a prezzo vantaggioso, piccolo, portatile, leggero, con un display eccellente e una fotocamera versatile, non devi assolutamente farti scappare questa offerta di eBay.

Infatti, con uno sconto del 21%, solo quest’oggi hai la possibilità di ricevere a casa uno tra gli smartphone più popolari e apprezzati degli ultimi mesi ad appena 594€. Non farti impensierire dal prezzo, non su eBay; utilizzando il pagamento tramite PayPal hai a disposizione il comodo pagamento in 3 rate senza interessi e soprattutto senza busta paga.

iPhone 12 mini al prezzo più economico mai raggiunto su eBay con uno sconto del 21%

L’iPhone di Apple ha tutto ciò di cui hai bisogno per stringere tra le mani uno smartphone bello, potente, comodo da utilizzare e soprattutto in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in qualunque momento. Frontalmente è presente uno stupendo display Retina XDR ad altissima risoluzione con una eccellente calibrazione dei colori, un’elevata luminosità e un’alta resa delle immagini. La costruzione in alluminio e vetro non solo è appagante al tocco, ma conferisce al telefono anche leggerezza e la giusta robustezza.

Sotto il cofano è presente un potente processore realizzato da Apple in grado di assicurarti sempre un utilizzo eccellente in qualsiasi momento della giornata, anche per i task più impegnativi oppure con i giochi di ultima generazione. La fotografia è da sempre uno dei punti di forza dei telefoni Apple e vale lo stesso anche per l’iPhone 12 mini, merito della doppia fotocamera posteriore che ti permette di scattare foto ad alta risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Non farti scappare questa incredibile offerta e metti subito nel carrello l’iPhone 12 mini; ricorda che puoi sfruttare il pagamento rateizzato di PayPal senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.