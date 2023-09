iPhone 12 mini (64 GB) ricondizionato a meno di 350€: OFFERTONA IMPERDIBILE

Se desideri un iPhone compatto, potente e ad un prezzo incredibilmente vantaggioso, oggi ti consigliamo iPhone 12 mini, il gioiello di Apple uscito nel mese di ottobre del 2020. Grazie alle offerte folli presenti sul sito di e-commerce, la versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti), con 64 GB di memoria e in colorazione nera, si porterà a casa con soli 349,00€. Non lasciarti sfuggire questo gioiello delizioso: è un best buy a questa cifra.

iPhone 12 mini: il Best Buy del giorno

iPhone 12 mini offre le stesse prestazioni di alto livello dei suoi fratelli maggiori, ma con un design più compatto. Il potente chip A14 Bionic garantisce prestazioni fluide con qualsiasi applicazione presente sullo store. Nonostante le dimensioni ridotte presenta un display Super Retina XDR da 5,4 pollici che offre colori vividi, contrasti nitidi e una qualità visiva eccezionale. La tecnologia OLED garantisce neri profondi e una luminosità elevata. C’è il notch che cela la selfiecam e i vari sensori. Le cornici sono comunque molto sottili.

L’iPhone 12 mini è dotato di un sistema a doppia fotocamera con un sensore principale da 12 MP e una lente ultra-grandangolare da 12 MP. Potrai scattare foto incredibili con dettagli nitidi e catturare momenti speciali in qualsiasi situazione. Con la Night Mode potrai ottenere scatti straordinari anche in condizioni di scarsa luminosità e video assurdi al buio. Gira clip in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema. Infine, supporta la connettività 5G, il che significa che puoi sfruttare al massimo la rete ultraveloce per il download di contenuti, lo streaming di video ad alta definizione e molto altro ancora. Non scordate che è resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP68.

È un ricondizionato ma in condizioni eccellenti: ciò significa che riceverai un dispositivo che è stato attentamente controllato, pulito e verificato dagli esperti di Amazon. Avrai uno smartphone pari al nuovo, praticamente. iPhone 12 mini (64 GB) a soli 349,00€ è un vero affare: non lasciartelo sfuggire.

