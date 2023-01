iPhone 12 mini (256 GB) scontato del 21%: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Può avere ancora senso iPhone 12 mini nel 2023? La risposta a questa domanda è ovviamente positiva. Il dispositivo è ancora oggi un eccellente device per la vita di tutti i giorni. Lo si può acquistare ricondizionato oppure (cosa che vi consigliamo) nuovo da Amazon. Per esempio, il modello da ben 256 GB di memoria interna e in colorazione Green Mint, si porta a casa con soli 699,00€ al posto di 889,00€, con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che è un Best Buy a questa cifra, viste le caratteristiche e lo storage a disposizione dell’utente. Certo, bisogna fare i conti con una batteria buona sì, ma non paragonabile a quella del modello 14 Plus di ultima generazione, ma d’altro canto, avrete un gadget compatto in tasca, cosa che per molti utenti, è ancora oggi impagabile.

iPhone 12 mini: il telefono per chi ama i compatti

Inutile negarlo: un prodotto compatto può essere un problema per chi, con lo smartphone, fa di tutto: guarda i film, le serie TV, gioca e non solo. Per chi vuole solo un iPhone di ultima generazione, piccolo ma con il design aggiornato, con cui fare foto, navigare sui social, leggere e rispondere alle mail, ai messaggi, questo piccolino è “quello giusto”. Processore Apple Bionic A14 con modem 5G, lo stesso che troviamo in iPad (2022), schermo OLED da 5,4 pollici Retina XDR super risoluto e ben visibile in ogni scenario, fotocamere di punta da 12 Megapixel ciascuna e supporto alla ricarica MagSafe.

Considerate che gode della garanzia di Apple per un anno e di quella di Amazon per ben due. Non di meno, è venduto e spedito dal portale, quindi ci sarà la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Solo 699,00€ al posto di 889,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.