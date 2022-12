iPhone 12 Mini 256 GB: a QUESTO PREZZO è un vero AFFARE

Apple non realizza più modelli “Mini” ed acquistare un iPhone compatto diventa sempre più difficile. Con la nuova offerta Amazon, però, scegliere iPhone 12 Mini diventa ancora più conveniente. In questo momento, infatti, è possibile acquistare lo smartphone nel taglio da 256 GB di memoria al prezzo scontato di 690 euro invece di 899 euro con un risparmio del 22% sulla spesa.

Lo smartphone ha un comparto tecnico completo e garantire prestazioni al top, sotto tutti i punti di vista, in un corpo ultra-compatto. Da notare, inoltre, che è possibile anche scegliere l’acquisto in 5 rate mensili da 138 euro. L’offerta è destinata a terminare rapidamente, considerando le poche unità disponibili. Per non farsela sfuggire è necessario completare subito l’acquisto dal link qui di seguito:

iPhone 12 Mini: piccolo, potente e con un ottimo prezzo

iPhone 12 Mini è un vero e proprio concentrato di potenza. Lo smartphone di Apple presenta un display Super Retina XDR con pannello OLED da 5,4 pollici di diagonale. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Apple A14 Bionic con supporto al 5G e potenza da vendere considerando la fascia di prezzo.

Da segnalare anche la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Non manca anche una fotocamera anteriore, sempre da 12 Megapixel e con supporto alla registrazione video in 4K. C’è anche la certificazione IP68.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Mini al prezzo scontato di 690 euro invece di 899 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 138 euro. L’offerta riguarda la versione da ben 256 GB dello smartphone, la più completa e capiente.

Si tratta di una promozione a tempo limitato. Per acquistare lo smartphone al prezzo scontato è possibile fare riferimento ad Amazon:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.