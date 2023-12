iPhone 12 mini (128 GB) ricondizionato a soli 359€: BEST BUY assoluto, compralo ADESSO

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di casa Apple che si trova su Amazon ad un prezzo strepitoso: iPhone 12 mini infatti, nella sua iterazione da 126 GB, in colorazione verde, ricondizionato ma in condizioni eccellenti, costa solo 359,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire perché con il noto portale di e-commerce americano avrai diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 12 mini: a questo prezzo è un best buy

Prima fra tutti, è certificato con Amazon; il che significa che, anche se è un “usato”, è stato rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito, è stato sanificato e ripristinato per funzionare proprio come uno “nuovo”. Inoltre è in condizioni eccellenti, senza segni estetici evidenti e con una batteria interna avente capacità superiore all’80%. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto. Si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamenti o di gravi problematiche e la garanzia sarà di un anno con il programma di Amazon Renewed.

iPhone 12 mini è un top di gamma in tutto e per tutto, dotato di un processore Apple Bionic A14 con modem 5G integrato, con uno schermo OLED di ultima generazione avete cornici sottili e il notch per la selfiecam e i sensori, dispone di due ottiche posteriori che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio, in ogni condizione di luce e, dulcis in fundo, ha una buona batteria che vi accompagnerà fino a sera con un utilizzo moderato e che si ricaricherà in un lampo con la Lightning Port, via wireless o con il MagSafe. A soli 359,00€ questo è un best buy senza paragoni, anche perché è ricondizionato (ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo) e ha ben 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.