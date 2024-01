iPhone 12 mini (128 GB) ricondizionato a soli 339€: BEST BUY imperdibile

Se stai cercando un nuovo smartphone potente ma compatto, versatile e con un incredibile rapporto qualità-prezzo, iPhone 12 Mini potrebbe essere la soluzione perfetta per le tue esigenze (e le tue tasche). Non solo godrai delle prestazioni all’avanguardia di un dispositivo Apple, ma risparmierai tantissime decine di euro optando per una versione ricondizionata. Su Amazon, la variante da 128 GB in condizioni eccellenti è disponibile a soli 339,00€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Corri a prenderlo, anche perché avrai diritto ad un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

iPhone 12 mini: ecco perché comprarlo

L’iPhone 12 Mini offre tutte le potenti funzionalità dei suoi fratelli più grandi, racchiuse in un design incredibilmente compatto. Con uno schermo da 5.4 pollici, è facile da maneggiare e comodo da tenere in una mano. Inoltre non devi lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte: è dotato di una fotocamera incredibile che può catturare immagini sorprendenti in ogni situazione, nitide anche al buio. Con la sua doppia lente da 12 MP, potrai scattare foto di alta qualità, registrare video in 4K HDR Dolby Vision e sperimentare la tua creatività in modo straordinario. Sotto la scocca troviamo il potente chip A14 Bionic, lo stesso presente nei modelli di punta come iPhone 12 Pro e Pro Max. Questo garantisce prestazioni veloci, giochi fluidi e un multitasking senza sforzi. Il display invece, è un pannello Super Retina XDR OLED che ti permetterà di avere un’esperienza visiva eccezionale, perfetta per guardare film, giocare o navigare sui social media.

Optando per la versione ricondizionata su Amazon, puoi risparmiare notevolmente senza compromettere la qualità. Gli iPhone ricondizionati vengono attentamente testati e riportati alle condizioni di fabbrica dai tecnici esperti del sito: performance eccellenti a un prezzo accessibile di soli 339,00€ e avrai pure un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.