Se desiderate uno smartphone di punta ma dalle dimensioni compatte, non avete alternative: iPhone 12 Mini è il RE indiscusso della categoria. Al di là delle critiche, questo piccolino è un top di gamma in tutto e per tutto, con modem 5G per la connettività del futuro, con un processore Bionic A14 da 5 nanometri, un software sempre pulito, preciso e smart come nessun altro al mondo (iOS è un Must per gli amanti della mela), uno schermo OLED da 5,4 pollici che vi darà soddisfazione ogni volta che lo prenderete in mano. Grazie alle offerte di primavera, questo gioiellino si porta a casa a 799€ in versione da 128 GB. Sono disponibili tutte le colorazioni e c’è la possibilità di riceverlo a casa con spedizione gratuita se siete membri di Amazon Prime.

iPhone 12 Mini: tre motivi per amarlo

Il primo motivo per cui scegliere un prodotto simile è per le dimensioni: c’è da dire che non a tutti piacciono i cosiddetti “padelloni”. Moltissimi utenti preferiscono i terminali compatti, che si tengono bene in mano, piacevoli alla vista così come nell’usabilità quotidiana. Con soli 5,4 pollici di diagonale inseriti in un form factor più piccolo di quello di iPhone SE, questo è letteralmente l’iPhone che i fedelissimi del brand sognavano da una vita.

In secondo luogo, iPhone 12 Mini è potente, ultra-veloce, super reattivo. Il device non teme alcuna operazione e svolge tutto con estrema fluidità. Presenti tantissimi sensori, tra i quali spicca il Face ID inserito nel notch sul pannello anteriore per la lettura biometrica del volto in 3D. Questo sistema è utilissimo per sbloccare il telefono ma anche per i pagamenti contactless.

Infine, è realizzato con cura con materiali di pregio: alluminio anodizzato sul frame laterale e vetro sul posteriore e sull’anteriore. Il modulo fotografico è SUPER, grazie a due lenti wide e ultra-wide da 12 Mpx e al flash LED. Gira in 4K fino a 60 fps e realizza video slow-motion fino a 240 fps. Cosa aspettate? A questo prezzo (799€) è davvero un sogno ad occhi aperti per chi vuole un telefono premium ma che entri senza problemi nel taschino della giacca.

