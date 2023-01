iPhone 12 in offerta lampo da Unieuro ORA a 779€

Inizio di settimana col botto per Unieuro e gli amanti di Apple, oltre che per tutti quelli che vogliono passare per la prima volta a iOS dopo anni di onorato servizio con Android. Da pochi minuti è online un’offerta lampo bomba con protagonista iPhone 12 nel taglio da 128 GB.

Ancora per poco l’iPhone di dodicesima generazione sarà in offerta a soli 779 euro, a fronte di un prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 889 euro, per uno sconto di 110 euro. Se lo desideri, puoi anche dilazionare il pagamento in tre rate senza interessi da 259 euro con Klarna o PayPal. In più hai diritto al ritiro in negozio senza alcuna spesa aggiuntiva, oppure se lo preferisci riceverai il telefono a casa tua con la spedizione offerta gratuitamente da Unieuro.

110 euro di sconto su iPhone 12 in offerta lampo

Il modello in offerta lampo è l’iPhone 12 da 128 GB in colorazione nera, con il supporto alle reti 5G e display OLED da 6,1″. Alla sua uscita (autunno 2020) fu subito chiaro il salto generazionale compiuto rispetto alla precedente versione.

Pesa appena 164 grammi, l’uso ad una mano è spettacolare, ancora meglio rispetto alla versione Pro grazie al suo peso piuma. Lato connettività è un telefono che non ha nulla da invidiare agli attuali iPhone, con WiFi 6, 5G, GPS dual band e NFC.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, è il solito re dei video, ma anche nelle foto si difende ancora alla grande rispetto ai nuovi iPhone. Lo stesso discorso vale per la batteria, altro grande punto di forza del telefono: mettendolo sotto stress per un’intera giornata riesce a portarti a sera con ancora un buon 20% di carica. In più supporta la ricarica rapida a 20 W, grazie alla quale puoi ricaricare il 50% della batteria in appena 30 minuti.

Cogli al volo l’offerta lampo di Unieuro su iPhone 12, in modo da risparmiare la bellezza di 110 euro. Eh sì, su Amazon costa di più (e non hai nemmeno le rate).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.