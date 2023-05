iPhone 12 in offerta da 389€ è da PRENDERE SUBITO (ricondizionato Amazon Renewed)

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone ad un prezzo contenuto, questa nuova offerta Amazon potrebbe davvero fare al caso vostro: in questo momento, infatti, è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato e con garanzia Amazon Renewed con condizioni molto vantaggiose. La versione “come nuovo” di iPhone 12 è disponibile al prezzo scontato di 398 euro per la variante da 64 GB ed al prezzo scontato di 472 euro per la variante da 128 GB. Sono disponibili diverse colorazioni a prezzo ridotto. Ci sono tante opzioni su cui puntare per acquistare un iPhone completo ad un prezzo davvero contenuto. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato: in offerta su Amazon è un best buy

iPhone 12, grazie ad una scheda tecnica completa, è oggi un riferimento della fascia media. Lo smartphone dotato di un display OLED da 6,1 pollici con protezione Ceramic Shield e può contare sul potente ed efficiente Apple A14 Bionic, realizzato con processo produttivo a 5 nm. Da notare anche un’ottima doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, e la presenza di iOS 16, sempre aggiornato e supportato da Apple, anche per i prossimi anni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato e con garanzia Amazon Renewed al prezzo scontato di 398 euro (64 GB) oppure al prezzo scontato di 472 euro (128 GB). Si tratta della scelta giusta per mettere le mani su di un nuovo iPhone con una spesa ridotta. I prezzi indicati si riferiscono alle versioni “come nuovo” dello smartphone. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

