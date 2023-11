iPhone 12 in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (ricondizionato Amazon)

Acquistare un nuovo iPhone a meno di 500 euro è molto difficile ma con la nuova offerta Amazon dedicata a iPhone 12, proposto come ricondizionato garantito, è ora possibile. Lo smartphone, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 354 euro per la versione da 64 GB ed al prezzo scontato di 421 euro per quella da 128 GB. Lo sconto è riservato solo ad alcune colorazioni, disponibili in condizioni “eccellenti” e con garanzia Amazon Renewed. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 12 ricondiziono: a queto prezzo è un ottimo acquisto

Con iPhone 12 è possibile acquistare uno smartphone ancora attualissimo. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare con meno di 500 euro. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

C’è una doppia fotocamera posteriore oltre al Face ID e al sistema operativo iOS. Lo smartphone è venduto come ricondizionato e garantito Amazon Renewed. Lo smartphone è in condizioni eccellenti e, quindi, non ha graffi o danni visibili da almeno 30 cm e ha una batteria con capacità superiore all’80% di quella originaria.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato a

Per accedere alle offerte è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e poi scegliere la versione in offerta da comprare dello smartphone. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.