Sono passati quasi sette anni da quando Apple ha lanciato l'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus, due dispositivi che hanno infranto numerosi record. Ora si apprende che la serie iPhone 12 ha raggiunto un nuovo traguardo legato alle spedizioni dei device, mostrando così una correlazione con i risultati ottenuti dai primi due modelli. Secondo l'ultimo rapporto sui dati, le spedizioni di telefonia mobile di punta dell'OEM americano hanno visto oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo. La serie 2020 ha raggiunto questo traguardo in soli sette mesi. Questo record è equivalente al record detenuto molti anni fa.

iPhone 12: le spedizioni non si arrestano

Secondo i dati di Counterpoint Research, la serie iPhone 12 di Apple ha venduto più di 100 milioni di unità. Questo è il primo superciclo di iPhone dai tempi del melafonino uscito nel 2014.

In realtà, la serie iPhone 12 ha superato i 100 milioni di unità nell'aprile di quest'anno. Ciò dimostra che l'obiettivo è stato raggiunto entro 7 mesi dal rilascio del dispositivo. L'iPhone 11, rilasciato nel 2019, ha avuto un volume di vendita di oltre 100 milioni e ha impiegato 9 mesi per raggiungere un simile risultato.

Per l'iPhone 6 invece, ci sono voluti meno di 7 mesi. Quell'anno, l'elevato volume di vendite dell'iPhone 6 era dovuto allo schermo più grande. Questa volta, i consumatori hanno apprezzato principalmente le nuove funzionalità come la rete 5G e lo schermo OLED su tutta la gamma.

Counterpoint Research ha anche affermato che durante il rilascio delle serie 2019 e 2020, le preferenze dei clienti sono cambiate. Tra gli ultimi prodotti, il modello più grande iPhone 12 Pro Max ha rappresentato la prima scelta. Ha accumulato una quota di mercato del 29%, mentre l'iPhone 11 Pro Max ha una quota di mercato del 25%.

Giusto come “remind me”, ecco le specifiche dell'iPhone 12 Pro Max

Display Super Retina XDR da 6,7 ​​pollici (2778×1284 pixel) OLED 458ppi, luminosità fino a 1200 nit, protezione Ceramic Shield;

Chip Six-Core A14 Bionic 5nm con architettura a 64 bit, grafica quad-core;

Opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB;

iOS 14;

Resistente all'acqua e alla polvere (IP68);

Doppia SIM (nano + eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.6), obiettivo 7P, dimensione pixel 1,7 μm, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore, flash True Tone, registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps, 12 MP 120° Ultra Wide ( f/2.4) fotocamera secondaria, obiettivo 5P, teleobiettivo da 12 MP con apertura f/2.2 con zoom ottico 2,5x, zoom ottico 2x, zoom ottico 5x e zoom digitale fino a 12x, ritratti in modalità notturna abilitati dallo scanner LiDAR;

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 120 fps;

Dimensioni: 160,8 × 78,1 × 7,4 mm;

Peso: 226 grammi;

Altoparlanti stereo;

5G (sub‑6 GHz), LTE di classe Gigabit, Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS;

Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata con ricarica wireless MagSafe, ricarica rapida, fino a 20 ore di riproduzione video.

