iPhone 12: dopo due anni è ancora una valida scelta?

Oggi vi parleremo di un offerta molto interessante relativa a uno dei telefoni di casa Apple più venduti dell’ultimi anni. Stiamo parlando di iPhone 12 che, nel suo taglio da ben 128 GB e in colorazione blu, si porta a casa a soli 599,90 € più spese di spedizione gratuita è inclusa nel prezzo del device.

Parliamo di un telefono ricondizionato, ovvero usato ma rimesso a nuovo dei tecnici esperti del portale. È un device di fascia alta che presenta caratteristiche interessanti, fotocamera incredibili, schermo OLED da 6,1” e molto altro ancora.

iPhone 12: la miglior occasione della giornata

Partiamo dalla sua estetica: leggiamo infatti che il device è in condizioni eccellenti, quindi sarà esteticamente quasi pari al nuovo. Tra le altre cose, dobbiamo citare che la batteria sarà sicuramente nuova e quindi vi durerà tantissimo, come da tradizione.

È uno smartphone meraviglioso, leggero visto che pesa poco meno di 170 g, con uno schermo di dimensioni equilibrate e con due fotocamera in grado di girare video in 4K HDR.

Proprio sul comparto fotografico dobbiamo fare una piccola precisazione: lui non sarà un cameraphone di alto livello come il nuovo iPhone 14 Pro, ma si difende benissimo perché i due sensori posteriori presenti a bordo consentono di realizzare scatti nitidi, risoluti, ben contrastati. Anche in condizioni di luce avversa infatti, il dispositivo è in grado di garantire performance uniche, così come il suo processore che poi, troviamo anche a bordo del nuovo iPad (2022).

Oltre a disporre di un chip evoluto, iPhone 12 vanta un modem 5G per la connettività del futuro. Se avete una Sim compatibile e un piano tariffario adeguato, navigherete alla velocità della luce e scaricherete film serie TV sul vostro smartphone in men che non si dica.

Non perde troppo tempo fate vostro questo gioiello a soli 599,90 € con uno sconto elevato sul suo prezzo di listino.

