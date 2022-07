iPhone 12 Black, il glorioso smartphone Apple tuo a prezzo WOW (-22%)

Il tuo sogno nel cassetto è sempre stato quello di acquistare uno smartphone Apple ma non hai mai trovato un’offerta degna di questo nome? Nessun problema: questa offerta di eBay ti offre la possibilità (più unica che rara) di acquistare l’ottimo iPhone 12 Black con il 22% di sconto.

Ad appena 698€, infatti, hai l’occasione a portata di mano di fare tuo uno dei migliori smartphone di fascia premium del mercato e in grado di soddisfare tutte le tue esigenze sotto tutti i punti di vista. Non farti spaventare dal prezzo esorbitante: se scegli PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Crolla del 22% l’ottimo iPhone 12 Black: affare d’oro solo su eBay

L’iPhone 12 di Apple è realizzato in un bellissimo telaio monoblocco con materiali di altissimo livello per conferirgli robustezza e leggerezza, mentre frontalmente trova posto un bellissimo display ad altissima risoluzione con una eccellente calibrazione dei colori e una perfetta illuminazione. Sotto il cofano, inoltre, è presente il processore proprietario di Apple che ti assicura reattività e una fluidità estrema del sistema operativo in ogni momento, mentre la batteria di lunga durata è a tua disposizione per offrirti ore e ore di autonomia.

Come non citare la fotocamera doppia sul retro, una delle migliori del mercato e in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e girare video sempre stabili e a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Non perdere altro tempo e prendi al volo questa incredibile occasione di eBay fintanto che l’iPhone 12 è disponibile all’acquisto con il 22% di sconto. Metti subito nel carrello lo smartphone di Apple e scopri con le tue mani perché viene considerato come uno dei migliori device sul mercato; inoltre, ricorda che se scegli PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.