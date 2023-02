iPhone 12 (128 GB): ricondizionato COME NUOVO a 550€

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta che abbiamo scovato sul nostro sito di e-commerce americano. Di fatto, iPhone 12, il top di gamma di Apple del 2020, si può portare a casa con soli 550 €, spedizione compresa. Magia? Assolutamente no .

Si tratta di un device ricondizionato, ovvero usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito. Non dovete temere nulla perché è in condizioni eccellenti, quindi praticamente sarà pari al nuovo. Inoltre, sarà esteticamente impeccabile, senza difetti visibili ad occhio nudo e con una batteria avente la capacità superiore all’80%. Capite bene che a 550 € si può portare a casa, solitamente, un iPhone 11 mentre oggi si ha accesso al modello successivo che presenta un altro design e soprattutto specifiche all’avanguardia, modem 5G incluso.

iPhone 12 (128 GB): un vero e proprio Best Buy

Ricordatevi poiché è coperto da un anno di garanzia grazie al programma Amazon Renewed. Per qualsiasi problematica infatti, gli esperti del sito saranno pronti ad aiutarvi. Avrete comunque la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis, oppure, perché no, anche con il sistema interno al portale, se avete l’account abilitato.

iPhone 12 è uno smartphone eccezionale, con un processore Apple Bíonic A14, lo stesso chip che è presente in iPad Air del 2020 ma anche del nuovissimo iPad 2022 di 10ª generazione. Non c’è nulla che questo smartphone non possa fare. Naviga su Internet la velocità della luce e scarica file in un baleno, ma non solo. Ha un comparto fotografico all’ultimo grido che consente di avere scatti sempre perfetti in ogni scenario di luce. Presente poi la ricarica con la tecnologia MagSafe, ma anche quella wireless e quella classica con il cavo Lightning fino a 25W.

iPhone 12 a 550 €, nella colorazione nera e con ben 128 GB di memoria, è da acquistare al volo, anche perché presenta uno schermo meraviglioso OLED da 6,1 pollici. L’autonomia sarà il top, così come anche le performance nell’uso quotidiano ma anche sul versante gaming.

Approfittate di questo fantastico sconto presente su Amazon per fare vostro uno dei prodotti più venduti degli ultimi anni, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili sul sito .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.