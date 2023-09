iPhone 12 (128 GB) ricondizionato a meno di 500€: OFFERTONA del momento

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino che non costi troppo ma che sia aggiornato, con un design di ultima generazione, un display OLED generoso ma compatto, un peso contenuto e con un processore top, oggi c’è iPhone 12 da 128 GB a soli 494,00€ su Amazon. Il prodotto è un ricondizionato come nuovo; si trova in condizioni eccellenti ed è un best buy su tutta la linea perché vale ancora tantissimo e ha un prezzo estremamente basso. Ovviamente sarete coperti dalla garanzia di Amazon di un anno con il programma Amazon Renewed e avrete anche accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. C’è il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito; inoltre, avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. Non presenta difetti estetici o segni di utilizzo visibili a 30 cm di distanza e ha una batteria con capacità superiore all’80%.

iPhone 12: perché comprarlo oggi?

iPhone 12 è stato lanciato da Apple nel 2020 e ha immediatamente attirato l’attenzione per il suo design elegante e le prestazioni potenti. È alimentato dal processore A14 Bionic, che offre una velocità e una fluidità eccezionali e assicura un’esperienza utente impeccabile. Con uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici e una fotocamera avanzata, è perfetto sia per l’intrattenimento che per la street photography. Ha uno schermo OLED da 6,1″ compatto ma risoluto, due fotocamere premium da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K e ha una buona batteria che garantisce un’autonomia di circa un giorno con una singola carica.

Il prezzo di 494,00€ per un iPhone 12 da 128 GB è davvero un affare nel 2023. Acquistare su Amazon offre la tranquillità di una solida politica di reso e garanzia; come detto, in caso di problemi con il vostro iPhone 12 ricondizionato, potrete contattare il servizio clienti di Amazon per un’assistenza impeccabile, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Se siete interessati/e sappiate che la versione da 128 GB in colorazione nera costa pochissimo: solo 494,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.