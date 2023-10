iPhone 12 (128 GB) ricondizionato a meno di 435€: è quello "da comprare"

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone ma non volete spendere troppo, e magari desiderate un gadget di Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 12 da 128 GB che costa solo 433,63€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Ovviamente si tratta di un prodotto ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Questo implica che non disporrà di difetti estetici evidenti, di graffi o ammaccature visibili a distanza di 30 cm e che avrà una batteria con capacità superiore all’80%. In poche parole, potrà essere un valido alleato per i prossimi anni, nonché un ottimo affare al costo a cui viene proposto. Ricordatevi che è venduto da un negozio terzo ma è spedito dal noto portale di e-commerce americano e questo implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 12: top di gamma incredibile

Partiamo dalla consegna celere: se lo ordinerete entro pochissime ore, arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio entro lunedì o martedì. Non di meno, si potrà godere della consegna celere e immediata, oltre che gratuita, presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Ci sarà la possibilità di usufruire del reso entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche e avrete accesso perfino al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo iPhone 12 dispone di 128 GB di memoria interna, è in colorazione bianca, ha il chipset Apple Bionic A14 sotto la scocca con modem 5G integrato. Il display è un pannello OLED da 6,1 pollici Super Retina che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. L’autonomia è ottima e la batteria si ricarica mediante cavo Lightning, via wireless o con la MagSafe. Eccellente poi il comparto fotografico con sensori di punta da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision. A 433,63€, iPhone 12 ricondizionato con 128 GB è un vero affare.

