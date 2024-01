iPhone 12 (128 GB) ricondizionato a meno di 400€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo melafonino di punta e vuoi un prodotto top dal prezzo conveniente, oggi non possiamo non consigliarti l’ottimo iPhone 12 che, in versione ricondizionata da 128 GB e in colorazione “nera”, è oggi disponibile su Amazon a soli 389,99€, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite. Avrai diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata. Sappi che potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspetti? Corri a prenderlo.

iPhone 12: ecco perché devi averlo

L’iPhone 12 è dotato del potente chip A14 Bionic, così potrai avere sempre prestazioni all’avanguardia. Con la sua architettura avanzata, questo smartphone è pronto a gestire qualsiasi sfida, dal multitasking intensivo ai giochi graficamente impegnativi. Goditi un’esperienza visiva straordinaria grazie al display Super Retina XDR da 6,1″, dai colori vividi, i neri profondi e con una luminosità eccezionale. Ogni dettaglio sembrerà prendere vita sul pannello di questo device. Sul fronte fotografico presenta una potente dual lens che offre una qualità eccezionale e sarai in grado di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di scattare foto pazzesche anche di notte. Il dispositivo ha un corpo in vetro e alluminio, ed è robusto e allo stesso tempo esteticamente gradevole. È anche resistente all’acqua e alla polvere.

Essendo un ricondizionato, sappi che è stato sottoposto a rigorosi controlli di qualità per garantire prestazioni affidabili. Acquistare un dispositivo del genere rappresenta un’opzione intelligente dal punto di vista economico e ambientale, senza compromettere però la qualità. Il gadget è compatibile con la tecnologia 5G, garantendo connessioni ultraveloci per il download di contenuti, lo streaming senza interruzioni e per una navigazione fluida. Oggi su Amazon, puoi acquistare l’iPhone 12 da 128 GB per soli 389,99€, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.