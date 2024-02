iPhone 12 (128 GB) ricondizionato a meno di 390€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di Apple semplicemente sensazionale; è uscito diversi anni fa sul mercato internazionale ma è ancora adesso validissimo. Ci riferiamo all’ottimo iPhone 12 che, nella sua iterazione color viola e con 128 di memoria interna, in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti, si porta a casa all’incredibile prezzo di 388,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire; è un best buy unico a questa cifra quindi sii veloce e non pensarci troppo. Viene venduto e spedito da un rivenditore terzo ma godrà comunque dei soliti vantaggi che si hanno con Amazon.

iPhone 12 (128 GB): prendilo adesso

Nonostante sia un modello ricondizionato, iPhone 12 è in grado di offrire prestazioni affidabili e fluide grazie al suo processore Apple A14 Bionic, che garantisce una velocità di esecuzione delle app senza precedenti e un’esperienza utente senza intoppi. Va benissimo per navigare sul web, per giocare a titoli impegnativi o per lavorare con i social media; è un device sempre pronto a soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Sarai anche in grado di catturare momenti indimenticabili grazie alla sua fotocamera avanzata. La doppia lente posteriore da 12 MP permette di avere sempre scatti nitidi e dettagliati, mentre con la Night Mode otterrai foto luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, potrai registrare video in 4K HDR con Dolby Vision di qualità cinematografica, perfetti per essere postati sui social.

Vanta anche il design elegante e raffinato che ha reso gli smartphone Apple così iconici; con il suo corpo in alluminio resistente e il vetro Ceramic Shield che protegge il display, questo dispositivo risulterà essere sempre resistente agli urti, ma anche incredibilmente leggero.

Con 128 GB di memoria interna, avrai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per conservare foto, video, musica, app e molto altro ancora. Insomma, acquistare un iPhone 12 ricondizionato su Amazon ti offre la garanzia di acquistare un prodotto in condizioni eccellenti, sottoposto a rigidi controlli di qualità e testato per garantire prestazioni ottimali. Con un prezzo così conveniente, prendilo subito: a soli 388,99€, IVA inclusa, è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.