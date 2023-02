iPhone 12 (128 GB): può avere ancora senso nel 2023?

Oggi vogliamo parlarvi di un device che è uscito nel 2020 ma che ancora adesso, può dire la sua. Ci riferiamo all’ottimo iPhone 12 che, nella sua versione da 128 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 749,00€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere, quindi questo vorrà dire che in pochissimi giorni arriverà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo euro in più. Tra le altre cose e poi, avrete diritto alla garanzia gratuita di due anni con assistenza tecnica dedicata presso Amazon stesso, oppure avrete accesso a quella di Apple per un anno presso qualsiasi Apple Store del mondo. Detto questo però, occorre fare una precisazione: a chi si rivolge questo iPhone 12? Qual è il suo target di riferimento ?

iPhone 12: a chi si rivolge?

Possono sembrare domande alquanto banali, ma in realtà nascondono una profonda riflessione: parliamo comunque di un investimento importante (749 €, per portare a casa un prodotto che è uscito sul mercato praticamente tre anni fa). Per fortuna, i prodotti della mela diventano vecchi dopo tantissimo tempo, quindi si può definire iPhone 12 come un gadget che ancora può dire la sua, d’altro canto gode delle migliori tecnologie presenti sul mercato; come non citare lo schermo OLED da 6,1” retina che si vede bene in tutte le condizioni di luce, il modem 5G per la connettività di nuova nuova generazione, le fotocamere di alto livello che girano video in 4K HDR e non solo.

Alla fine dei conti, questo telefono è ancora appetibile e, se pensate che vi portate a casa un device che verrà aggiornato per moltissimi anni, allora capirete di aver fatto un ottimo affare.

Sì, perché Apple rilascia aggiornamenti software per moltissimo tempo, quindi non diventerà obsoleto dopo pochi mesi dall’acquisto; inoltre riceverà tutte le nuove funzionalità che vedremo anche dei modelli di prossima generazione. Insomma tutto questo per dirvi che acquistare oggi un iPhone 12 equivale a fare un ottimo investimento, soprattutto se siete persone che non cambiano il proprio smartphone con assiduità.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverai tantissimi vantaggi esclusivi. Citiamo la consegna gratuita e veloce, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non perdete tempo e fate vostro questo gioiello a soli 749,00 € grazie gli sconti di Amazon. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.