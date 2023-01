iPhone 12 (128 GB): ha ancora senso nel 2023?

Oggi, girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero intrigante che siamo sicuri che vi piacerà moltissimo. Stiamo parlando di iPhone 12, il modello basico della line-up del 2020, che oggi si porta a casa, nella versione da 128 GB, con soli 729,00€. Il telefono poi presenta un’estetica ancora oggi attualissima, con un processore valido che ritroviamo in altri gadget dell’azienda (vedasi l’iPad del 2022), delle fotocamere che realizzano ottimi video in 4K HDR, scatti unici super risoluti e ha perfino il modem 5G per la connettività next-gen.

iPhone 12 (128 GB): le sue caratteristiche

Questo smartphone è ancora oggi un prodotto interessante, perché vanta un design in linea con il trend attuale, ha un notch di grandi dimensioni ma che non disturba la visione dei contenuti e la batteria poi garantisce un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. La ricarica invece, è veloce da 25W via cavo Lightning, ma c’è anche la wireless charging da 15W e la tecnologia MagSafe al seguito.

Come detto, il processore di bordo, l’Apple Bionic A14 con modem 5G, garantisce performance incredibili sia sul lato gaming che nell’utilizzo quotidiano più basico. Fra le altre cose, le fotocamere sono composte da due ottiche da 12 Mpx ciascuna che hanno tante funzionalità software interessanti. Lo schermo poi, è un meraviglioso pannello OLED Retina da 6,1 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce.

Comprandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; spese di spedizione gratuite incluse, consegna veloce, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. A 729,00€ è un device molto interessante che siamo sicuri che vi durerà moltissimo tempo; non di meno, l’OEM di Cupertino assicura anni di supporto con aggiornamenti software puntuali e precisi.

