iPhone 12 (128 GB): a questo prezzo è SUPER interessante

Da pochissimi giorni Apple ha svelato i nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. I dispositivi sono veramente interessanti perché godono di specifiche tecniche esagerate e sono adatti a tutte le esigenze e a tutte le necessità; costano anche meno dei predecessori e risultano una soluzione valida per tutti coloro che vogliono il top e sono disposti a spendere 1000€ (o anche più) per portarsi a casa un gadget tech di alto profilo. Se volete risparmiare ma desiderate comunque un melafonino interessante, vi suggeriamo di prendere iPhone 12 a 699,00€ su Amazon che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, diventa una proposta validissima nel panorama della telefonia mobile.

iPhone 12: perché comprarlo?

Questo meraviglioso smartphone di casa Apple si presenta come un best buy alla cifra a cui viene proposto. Anche se è uscito sul mercato da qualche anno, è validissimo perché presenta uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici super risoluto con cornici sottili e ha un chipset incredibilmente potente (e che ritroviamo perfino in iPad 2022). Va benissimo per l’utilizzo quotidiano, nella navigazione web, nei giochi, sui social e non solo. Il frame è in alluminio riciclato, ha un retro in vetro con back cover che supporta la wireless charging e la ricarica mediante MagSafe e in più è un terminale leggero con una buona autonomia. Ottime le fotocamere da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision. A distanza di tre anni dalla sua uscita, continua ad essere una soluzione validissima per molte persone.

Viene venduto e spedito da Amazon e avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 699,00€ è un super best buy.

Vuoi conoscere il prezzo di oggi di iPhone 12 128GB su tutti i principali store italiani e stranieri? Segui il link e visita :puoi risparmiare su questo smartphone fino a €141 rispetto al suo prezzo medio, selezionando la promozione di JollyShop!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.