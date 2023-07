iPhone 12 (128 GB): a meno di 690€ è un vero affare

Nel 2020 l’iPhone 12 ha ridefinito il concetto di smartphone di fascia alta, offrendo un design raffinato, prestazioni potenti e un ecosistema integrato. Grazie agli sconti folli di Amazon, oggi sarà vostro con soli 687,00€ nella versione viola con ben 128 GB di memoria interna. È un vero affare che ci sentiamo di consigliare a tutti; non lasciatevelo sfuggire perché a questo prezzo è un super best buy. Dopo quasi tre anni dalla sua uscita, si presenta ancora come un ottimo best buy in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

iPhone 12 (128 GB): non lasciartelo scappare a soli 687€

iPhone 12 presenta un design squadrato con bordi in acciaio inossidabile e un vetro Ceramic Shield sul retro che offre una maggiore resistenza ai graffi e agli urti. Con un’ampia gamma di colori tra cui scegliere, questo terminale si adatterà al vostro stile. Il suo formato compatto e sottile lo rende comodo da tenere in mano e facile da trasportare. Pesa pochissimo (circa 160 grammi) e ha dimensioni contenute.

Il display Super Retina XDR dell’iPhone 12 offre una qualità visiva straordinaria. Con dimensioni da 6,1 pollici avrete diritto ad una risoluzione eccezionale e a colori vividi. La tecnologia OLED garantisce un contrasto elevato e neri profondi, mentre il supporto all’HDR10+ offre un’esperienza di visione immersiva per film, foto e giochi. Sotto la scocca troviamo il potente chip A14 Bionic, un processore avanzato che consente di eseguire applicazioni complesse, giochi di fascia alta e attività multitasking senza rallentamenti.

È altresì dotato di un sofisticato sistema a doppia fotocamera, che include un sensore grandangolare da 12 MP e un’ultra grandangolare da 12 MP. La Night Mode consente di catturare foto sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la modalità Deep Fusion ottimizza i dettagli e la nitidezza delle immagini. Anche i videomaker saranno contenti perché permette di realizzare video in Dolby Vision HDR. Questo gioiello oggi lo pagherete solo 687,00€ con ben 128 GB di memoria interna; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.