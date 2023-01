iPhone 11 Pro (256 GB) ricondizionato: a poco più di 500€ è BEST BUY

iPhone 11 Pro è lo smartphone di Apple da acquistare oggi. Lo trovate su Amazon, ricondizionato (ma in condizioni eccellenti) e con 256 GB di memoria interna, al prezzo speciale di soli 504,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo. Insomma, un Best Buy senza paragoni che vi stupirà ad ogni accensione. La vera domanda tuttavia, può essere la seguente: “ma ha senso acquistarlo nel 2023”? Certamente la risposta non può che essere positiva, anche se dobbiamo fare alcune precisazioni.

iPhone 11 Pro (256 GB): a questo prezzo non potete ignorarlo

Lui è un prodotto fantastico, aggiornatissimo (e lo sarà ancora a lungo), con un design “senza tempo”, un form factor alla moda e una dimensione – a nostro avviso – perfetta. Di fatto, 5,8″ (secondo noi) era il compromesso ideale per chi voleva un gadget sì generoso ma non esagerato. La colorazione in sconto è quella “verde opaco”, semplicemente fantastica.

Apple rilascerà update software puntuali ancora per moltissimi anni, quindi non dovete preoccuparvi. Lui è un buon investimento da fare oggi se desiderate acquistare un telefono della mela con performance premium, design alla moda e con tre fotocamere a bordo per scatenare la vostra creatività.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A13 con modem 4G LTE all’interno; non vi è il 5G, ma d’altronde, è veramente necessario? Vi serve sul serio? A nostro avviso, è una mancanza che non pesa nel quotidiano.

Lo schermo poi è OLED quindi si vede bene anche sotto la luce diretta del sole; si rinuncia solo al ProMotion, ma d’altronde, anche qui, non parliamo di carenze esagerate.

iPhone 11 Pro va bene per l’uso quotidiano, ma anche per il versante social, per chi è un content creator o per chi vuole giocare. L’autonomia è eccezionale (un giorno con una singola carica) e si ricarica via Lightning o con la wireless charging. A 504,00€ è “quello giusto da comprare” oggi su Amazon.

