iPhone 11 Pro (256 GB): ha ancora senso nel 2023?

Oggi mi sono svegliato con una domanda che mi attanagliava la testa: può ancora avere senso iPhone 11 Pro nel 2023? Questo quesito mi è sorto dopo che ieri ho visto un conoscente che usava il suo modello, comprato al Day One nel 2019, con ancora tanta soddisfazione. Considerate che è un top di gamma che non c’è più in commercio, ma che si porta a casa oggi con un prezzo irrisorio grazie agli sconti di Amazon. Sarà vostro infatti a soli 469,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel prezzo. Ovviamente è un telefono ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo e ci saranno tanti vantaggi nel comprarlo da Amazon adesso.

iPhone 11 Pro: a chi si rivolge?

In primo luogo segnaliamo che è stato sanificato, ispezionato, testato e rimesso a nuovo dagli esperti del noto portale di e-commerce; questo implica che non dovrete temere nulla. Godrà di un anno di garanzia con Amazon Renewed, pertanto potrete dormire sonni tranquilli. Altresì avrete accesso ad un anno di assistenza tecnica dedicata, attiva via chat o via telefono, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. C’è il reso gratuito entro un anno dal momento dell’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis.

La domanda è sì provocatoria ma anche interessante: presenta il processore Apple Bionic A13, ancora validissimo nel settore, e che garantisce prestazioni di tutto rispetto. È compatibile con le reti 4G LTE ma potrete anche usufruire di un comparto fotografico di punta composto da tre sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR. La batteria è super capiente e assicura un giorno e mezzo di uso intenso e in più è aggiornatissimo e lo sarà ancora per molto tempo. iPhone 11 Pro da ben 256 GB a soli 469,99€ si rivolge a tutti coloro che vogliono un iPhone di punta ma non vogliono spendere troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.