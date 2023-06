iPhone 11: in offerta da 319€ è un BEST BUY (ricondizionato e garantito)

Scegliere un nuovo iPhone 11 ricondizionato è spesso la scelta giusta per poter contare su di uno smartphone veloce e completo con una spesa contenuta. Con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 11 al prezzo scontato di 319 euro per la versione da 64 GB mentre la versione da 128 GB costa 390 euro. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. I modelli proposti sono ricondizionati, in condizioni eccellenti e con garanzia di 12 mesi. In più, è possibile scegliere tra diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 11 ricondizionato: in offerta da 319 euro è da prendere subito

iPhone 11 continua ad essere un’ottima scelta per chi è alla ricerca di uno smartphone veloce e con specifiche complete. Lo smartphone può contare su di un display Liquidi Retina da 6,1 pollici oltre che sul SoC Apple Bionic A13. C’è anche una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 Megapixel. Lato software troviamo iOS 16, sempre aggiornato e ottimizzato da Apple. Da notare anche il supporto al Face ID per l’autenticazione e il riconoscimento in sicurezza.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 11 ricondizionato al prezzo scontato di 319 euro per la versione da 64 GB mentre la variante da 128 GB viene proposta al prezzo scontato di 390 euro. E’ possibile pagare con PayPal per completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alle offerte, valide per diverse colorazioni, è possibile seguire il link qui di sotto. Si tratta di una promozione a tempo limitato. Una volta raggiunta la pagina dell’offerta sarà possibile scegliere lo storage e la colorazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.