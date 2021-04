Hai sempre desiderato uno smartphone Apple? iPhone 11 è in offerta su Amazon a soli 679,00€. Il ribasso del 12% corrisponde a uno sconto effettivo di 90,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Apple iPhone 11: uno smartphone potente e veloce

Il design elegante e lineare è un lato distintivo di tutti i prodotti Apple e in questo iPhone 11 non fa eccezione. Nella sua colorazione nera acquista un tocco di sofisticatezza in più che non lo fa passare inosservato.

Montante un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici di ampiezza offre una visione dei contenuti immersiva e ampia. I bordi sottili aiutano ad amplificare l’esperienza rendendola degna di nota.

Il chip implementato è ovviamente un A13 Bionic on Neural Engine che assicura prestazioni elevati, veloci e scattanti. Il taglio di memoria, invece, ammonta a 128 GB ossia la versione intermedia disponibile.

Degno di nota è l’apparato fotografico che monta un sistema a doppia fotocamera con lente principale da 12 megapixel. Anche la seconda lente ha egual risoluzione e consente di scattare in modalità ultra grandangolare. Grazie al comparto posteriore è possibile girare video in 4K fino a 60 fps.

La fotocamera frontale è dotata di tecnologia TrueDepth e vanta una lente da 12 megapixel. In questo caso può girare video in 4K e slow motion.

La batteria assicura un’autonomia giornaliera e può essere ricaricata anche in modalità rapida a 18 W attraverso l’alimentatore venduto separatamente.

Tra le altre features, infine, sono da citare il Face ID, la resistenza all’acqua fino a 2 metri e Apple Pay.

Puoi acquistare Apple iPhone 11 da 128 GB e in colorazione nera a soli 679,00€ su Amazon. Ordinalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le consegne sono gratuite per il primo ordine o con spedizione presso punto di ritiro. Lo smartphone, in conclusione, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone