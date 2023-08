iPhone 11 in offerta a 319€ è un VERO AFFARE (ricondizionato e garantito)

È sempre un buon momento per acquistare un nuovo iPhone ricondizionato: grazie a questa nuova offerta eBay è possibile acquistare uno smartphone completo e con un ottimo prezzo. iPhone 11, infatti, è disponibile ora al prezzo scontato di 319 euro, per la variante da 64 GB, con la possibilità di passare alla versione da 128 GB, proposta a 389 euro. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta e scegliere la versione desiderata dello smartphone basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 11 ricondizionato: con quest’offerta è un ottimo acquisto

La scheda tecnica di iPhone 11 è completa e molto valida. Lo smartphone è dotato del SoC Apple A13 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in rapporto alla fascia di prezzo, oltre che di un display Liquid Retina con diagonale da 6,1 pollici.

Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel di cui uno ultra-grandangolare. Il sistema operativo è iOS 16 con futuro aggiornamento già garantito a iOS 17. Lo smartphone supporta il Face ID e tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 11 ricondizionato e garantito al prezzo scontato di 319 euro per la variante da 64 GB. In alternativa, c’è anche la versione da 128 GB che viene proposta a 389 euro. Per i più esigenti, invece, c’è la variante da 256 GB che viene proposta a 460 euro.

Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni di iPhone 11. Per accedere all’offerta, scegliendo il modello desiderato, è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.