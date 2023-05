iPhone 11 in offerta a 299€ è DA PRENDERE SUBITO (ricondizionato e garantito)

Acquistare un nuovo iPhone ricondizionato e garantito è una mossa giusta per portarsi a casa uno smartphone di Apple a prezzo contenuto e senza compromessi sulla qualità: con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare un nuovo iPhone 11 ricondizionato al prezzo scontato di appena 299 euro, con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. L’offerta in questione riguarda la versione da 64 GB dello smartphone. Per la versione da 128 GB bastano 349 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 11 ricondizionato: al prezzo giusto è davvero un best buy

Grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo, iPhone 11 continua ad essere la scelta giusta per entrare nel mondo iPhone a prezzo ridotto. Lo smartphone è dotato di un display Liquid Retina da 6,1 pollici e presenta il processore Apple A13 Bionic in grado di offrire ottime prestazioni per la fascia di prezzo in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, la certificazione IP68 e il supporto al Face ID. Il sistema operativo è iOS 16, aggiornato sempre all’ultima versione disponibile e costantemente supportato da Apple con l’aggiunta di nuove funzioni che vanno a migliorare l’esperienza utente.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare un nuovo iPhone 11 ricondizionato da 64 GB al prezzo scontato di 299 euro. Per acquistare la versione da 128 GB, invece, bastano 349 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto ma solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.