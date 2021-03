iPhone 11 di Apple è stato il melafonino più venduto di tutto il 2020 e non solo. Il device ha registrato vendite record nell’intero settore della telefonia mobile grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Oggi, a tal proposito, il terminale va in sconto su Amazon e costa solo 683,07€ al posto di 719,00€. Stiamo parlando di ben 35,93€ in meno su uno dei più ricercati telefoni del momento. Grazie alle sue features poi, è una delle migliori soluzioni che si possano acquistare oggi e, per chi volesse, segnaliamo la possibilità di pagarlo a rate con il servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 11 64 GB: bello è dir poco

La colorazione in sconto è quella viola, molto delicata alla vista. Il frame laterale è in alluminio, mentre il pannello posteriore è in vetro lucido. Al centro del tutto si trova il logo dell’azienda, mentre sul versante superiore sinistro ci sono due fotocamere e un flash LED, il tutto incastonato in un modulo quadrato. La qualità di questi sensori è eccezionale: parliamo di ottiche da 12 Mpx wide e ultra-wide che riescono a scattare in HDR e ad effettuare riprese video in 4K a 60 fps. Presente anche la possibilità di girare video in slow-motion a 120/240 fps.

L’autonomia di questo smartphone è eccezionale: si possono fare due giorni con una singola carica e la ricarica è velocissima. Volendo, si può anche usufruire della wireless charge. Anteriroemnte troviamo un pannello Retina IPS LCD con notch che cela i sensori e il Face ID per la sicurezza biometrica dei dati.

Lo storage a bordo è di 64 GB, più che sufficienti per tutto. Per chi volesse, segnaliamo la possibilità di acquistare il pacchetto iCloud con 50 GB extra all’anno alla modica cifra di 0,99€ al mese. iPhone 11 è uno dei prodotti più ricercati del mercato e oggi, grazie all’offerta del giorno, è interessante come non mai.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 11: tutti i prezzi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

