iPhone 11: a 500€ è un vero affare, non lasciatevelo sfuggire

Uno degli smartphone più venduti negli ultimi anni è stato sicuramente iPhone 11, il gioiello entry Level della gamma 2019 di Apple. Quando è arrivato sul mercato, il dispositivo ha subito scosso il panorama tech, anche perché si è presentato com’è un gadget di punta venduto a un prezzo accessibile. In tutto il 2020 infatti, ha ottenuto vendite da record . Oggi ci troviamo nel 2023 e ancora lo consigliamo come un gadget affidabile, preciso, interessante da acquistare su Amazon. Ovviamente, si tratta di un telefono ricondizionato, ovvero usato ma in condizioni eccellenti, praticamente pari al nuovo. Lo trovate a 505,00 € su Amazon con un anno di garanzia grazie al programma di Amazon Renewed. Non di meno, godrà dei medesimi vantaggi che si hanno quando si compra un gadget nuovo dal sito.

iPhone 11: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Come non citare le spese di spedizione gratuite compresa nel prezzo, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis, così l’importo dell’iPhone non graverà troppo sul vostro conto corrente, e la doppia garanzia di cui potrete usufruire. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica e supporto logistico, attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 11 presenta uno schermo LCD IPS da 6,1 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce, ma ha anche un frame in alluminio riciclato molto bello che rende il device premium al primo sguardo.

Posteriormente abbiamo due fotocamere da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K, scattano meravigliose immagini al buio, ritratti sensazionali e non solo. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A13, il chip più affidabile degli ultimi anni che abbiamo ritrovato anche in iPad (2021). Insomma, iPhone 11 è un vero e proprio Best Buy; a 505,00€ vi consigliamo di non lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.