iPhone 11 (64 GB): ha ancora senso nel 2023?

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa: iPhone 11 costa solo 499,00 € al posto di 539,00 €. Il risparmio è pari al 7% sul prezzo di listino e l’IVA è compresa.

iPhone 11: le sue caratteristiche

Sappiate che potete acquistarlo subito, pagando in comode rate con il servizio di Cofidis attivabile il check out. Altresì si potrà acquistare anche con il sistema interno al portale che dividerà l’importo del telefono in cinque rate a tasso zero.

Se lo ordinerete in pochissimo tempo arriverà già a casa vostra domani o al massimo giovedì. La transazione sarà sicura perché la spedizione sarà affidata ad Amazon. Avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. C’è anche un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Arriviamo quindi alla fatidica domanda: ha ancora senso iPhone 11 nel 2023 ? La risposta è ovviamente positiva e la nostra riflessione in realtà è una provocazione. I dispositivi della mela sono ottimi per tantissimi anni quindi, questo che ha poco più di tre anni, rappresenta un gadget ancora validissimo.

Lo schermo è un meraviglioso pannello retina HD da 6,1”, ci sono due sensori fotografici da 12 megapixel ciascuno che girano video in 4K a 60fps, c’è la Night mode, la modalità ritratto e con la fotocamera anteriore farete meravigliosi selfie e video call in alta qualità.

Sotto la scocca del device batte un potente processore Apple Bionic A13 con modem 4G integrato. Va ancora benissimo e fa girare fluidi tutti i software, anche i giochi più impegnativi.è disponibile in cinque colorazioni bellissime, agli angoli smussati è presente una batteria che dura tantissimo. Non manca neanche la ricarica wireless per ricaricarlo in comodità.

In più, con il Face ID avrete un’attenzione per la privacy speciale. I vostri dati saranno protetti e sicuri sempre.infine è resistente all’acqua fino a 2 m per 30 minuti (è certificato IP68). Insomma, per noi è ancora un prodotto validissimo e vi consigliamo di acquistarlo. Per 499,00 € è da comprare immediatamente .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.