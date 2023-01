iPhone 11 128 GB: in offerta su Amazon a QUESTO PREZZO è ancora un OTTIMO ACQUISTO

Acquistare un nuovo iPhone ad un buon prezzo non è facile. Per chi vuole spendere poco, senza rinunciare a prestazioni ottime in tutti i contesti di utilizzo, c’è la possibilità di puntare su iPhone 11 che, ad oggi, è un vero e proprio punto di riferimento della fascia media del mercato.

Con la nuova offerta Amazon, inoltre, iPhone 11 è disponibile al prezzo scontato di 549 euro invece di 609 euro. Il modello in offerta ha la scocca con colorazione nera e presenta 128 GB di storage (non si tratta, quindi, del modello base da 64 GB, oramai obsoleto e da sconsigliare).

L’offerta è a tempo limitato. Per acquistare iPhone 11 a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPhone 11: a prezzo scontato su Amazon è un riferimento della fascia media del mercato

Nonostante non sia recentissimo, iPhone 11 ha ancora tutte le carte in regola per essere considerato un ottimo smartphone e, al prezzo giusto, è un vero e proprio riferimento della fascia media del mercato. Lo smartphone presenta un display Liquid Retina da 6,1 pollici e può contare sulla presenza del SoC Apple A13 Bionic, chip in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Non manca una doppia fotocamera posteriore, con un sensore secondario ultra-grandangolare, e il sistema Face ID per l’autenticazione sicura tramite riconoscimento del volto. Grazie al supporto software garantito da Apple, iPhone 11 può contare sull’ultima versione disponibile di iOS, con tutte le ultime novità rilasciate.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare iPhone 11 al prezzo scontato di 549 euro invece di 609 euro. Il modello in offerta ha 128 GB e scocca nera. Lo smartphone è in sconto su Amazon per un breve periodo di tempo. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.