iPhone 11 (128 GB): impossibile non prenderlo a questo prezzo

Il meraviglioso iPhone 11 del 2019 è oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 549,00€ nella sua iterazione nera con ben 128 GB di memoria interna. Capite bene che il prezzo è super invitante e il dispositivo si presenta come una soluzione entry level per chi vuole entrare nel mondo della mela senza spendere cifre esagerate. Vi portate a casa infatti, un device con un’ottima autonomia, con un design ancora attuale, con un bel pannello Retina LCD da 6,1 pollici (grande il giusto) per la visione dei contenuti e soprattutto, con un buon comparto fotografico. Questo è un best buy su tutta la linea che offre prestazioni top. Fate presto se siete interessati, perché potrebbe andare a ruba, o peggio, potrebbero terminare le scorte disponibili.

iPhone 11: perché acquistarlo oggi?

Qualcuno potrebbe dire: “ma ha senso nel 2023 un prodotto di Apple del 2019”? Ovviamente la risposta non può che essere positiva, perché il dispositivo offre un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, è ancora attualissimo e aggiornato (e lo sarà ancora a lungo), e presenta un processore che è diventato un Must per la compagnia. Apple Bionic A13 è un chip particolarmente riuscito in casa Apple perché lo abbiamo ritrovato in diversi prodotti, compreso nell’iPad del 2021 di nona generazione.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto poi ad una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la consegna gratuita in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al sito, ma non solo. Si può usufruire della garanzia di Apple per un anno, di quella di Amazon per due, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 11 del 2019 è un telefono che merita una possibilità ancora oggi; considerate che è uno dei device di Apple con l’autonomia più generosa e con due lenti incredibili che girano video in 4K HDR Dolby Vision. È un vero peccato non approfittarne a 549,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.