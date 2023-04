iPhone 11 (128 GB): è ancora un buon affare?

Oggi vogliamo parlarvi di un ex top di gamma ancora molto valido nel panorama della telefonia mobile. Parliamo del longevo iPhone 11, un prodotto che ancora oggi è interessantissimo per molte persone. Partiamo subito dal prezzo: 577,00€, nuovo, con spese di spedizione gratuite, in colorazione bianca e con 128 GB di memoria interna. Capite bene che così è davvero conveniente e si presenta come una delle migliori soluzioni per chi vuole un gadget della mela senza spendere troppo e magari non desidera vedere un design “old school” come quello dell’iPhone SE.

iPhone 11 infatti, vanta un’estetica di nuova generazione, con bordi stondati, due fotocamere sulla back cover che girano video in 4K HDR. Parliamo di una lente Wide e una ultrawide da 12 Megapixel ciascuna. La batteria è eccezionale; infatti l’autonomia è strepitosa e assicura un giorno e mezzo di uso intenso e si ricarica in pochissimo tempo sia con il cavo Lightning che con la wireless charging. Lo schermo è un bellissimo pannello Retina LCD IPS da 6,1 pollici con cornici contenute, notch per il Face ID e per la selfiecam e molto altro ancora. Insomma, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio best buy unico, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

iPhone 11 (128 GB): l’affare del giorno

Con un prezzo così vantaggioso non potete lasciarvelo sfuggire; iPhone 11 da 128 GB infatti, costa poco ma ha tanti vantaggi al seguito. Viene venduto e spedito da Amazon quindi la consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A soli 577,00€ è l’iPhone perfetto da comprare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.