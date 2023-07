iPhone 11 (128 GB) a meno di 550€: è l'iPhone PERFETTO da comprare oggi

L’iPhone 11 è stato lanciato nel 2019 come successore dell’iPhone XR e ha catturato l’attenzione degli appassionati di Apple con il suo design colorato, prestazioni potenti e fotocamera di alta qualità. Oggi lo troviamo su Amazon al prezzo speciale di 549,00€, spese di spedizione incluse. È il telefono perfetto per chi vuole un melafonino top senza spendere troppo.

iPhone 11 (128 GB): ancora oggi è perfetto

Una delle caratteristiche distintive dell’iPhone 11 è il suo design. Disponibile in una varietà di colori vivaci, tra cui il verde, il giallo, il viola e il rosso, si distingue per il suo aspetto giovanile e fresco. La scocca posteriore in vetro e l’alluminio robusto conferiscono al telefono un’atmosfera premium, mentre il display Liquid Retina da 6,1 pollici offre colori vivaci e una buona visibilità anche alla luce del sole.

Le prestazioni sono garantite dal potente chip A13 Bionic di Apple. Questo processore offre prestazioni fluide e reattive, consentendo di aprire rapidamente le applicazioni, navigare in modo fluido e gestire il multitasking senza intoppi. Grazie alla sua efficienza energetica, permette anche di avere una durata della batteria impressionante, così da utilizzare il telefono per tutta la giornata, anche con un uso intenso, senza mai doverlo ricaricare.

La fotocamera è un altro punto di forza del dispositivo. La modalità Ritratto è stata migliorata rispetto alle generazioni precedenti, consentendo di creare scatti con uno sfondo sfocato e un effetto di profondità professionale. Inoltre, la frontale TrueDepth da 12 megapixel supporta il riconoscimento facciale Face ID. Infine, offre anche una serie di funzionalità aggiuntive che lo rendono un dispositivo versatile. Supporta la ricarica wireless e ha una resistenza all’acqua migliorata con certificazione IP68.

A soli iPhone 11, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, si presenta come una soluzione validissima per moltissimi utenti; lo trovate su Amazon a 549,00€, spese di spedizione incluse.

