iPhone 11 (128 GB): a 555€ è l'iPhone PERFETTO da acquistare OGGI

In queste ore abbiamo scovato un’interessantissima offerta a tema Apple; il vendutissimo iPhone 11 del 2019, con ben 128 GB di memoria interna e in colorazione nera, si porta a casa con un prezzo semplicemente unico: solo 555,99€ grazie agli sconti folli di Amazon. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà immediata; in pochissimi giorni il pacco arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPhone 11 (128 GB) su Amazon: è l’occasione che stavate aspettando

Lo smartphone di Apple è un vero e proprio gioiello, ancora oggi validissimo visto che dispone di un chip interno eccellente (l’amatissimo Apple Bionic A13, un must nel settore), capace di far girare fluidi anche i software più impegnativi. Ha uno schermo Retina LCD da 6,1 pollici risoluto e ben definito che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole e presenta un comparto fotografico all’avanguardia, con due ottiche da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K HDR e consentono di realizzare scatti incredibili anche al buio. Il frame è in alluminio satinato e la back cover è in vetro; grazie a questo materiale supporta la ricarica wireless, oltre che quella via cavo Lightning.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso un luogo da voi designato, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. Si può godere di un anno di garanzia con il costruttore e di ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Con un prezzo di soli 555,99€ non potete lasciarvelo sfuggire; il modello di iPhone 11 in sconto presenta 128 GB di memoria interna ed è disponibile in colorazione nera.

