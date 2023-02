iPhone 11 (128 GB) a 549€ su Amazon: l'offerta che aspettavi

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero intrigante. Abbiamo scoperto infatti, che iPhone 11, in versione nera con 128 GB di storage interno, si porta a casa con soli 549,00€, spese di spedizione incluse. Lo sconto è pari al 10% sul prezzo di listino e sappiate che c’è anche la consegna celere. In pochissimi giorni lo smartphone sarà direttamente al vostro domicilio, senza che voi sborsiate un singolo centesimo aggiuntivo.

Ricordatevi che, acquistandolo da Amazon, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, inoltre ci sarà la possibilità di usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. In più, potrete fare affidamento all’ottima assistenza del produttore, attiva in tutti gli Apple Store del mondo. Concludiamo segnalandovi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPhone 11 (128 GB): non potete ignorarlo a questo prezzo

Lo smartphone è un vero best buy; questo è un telefono eccezionale, che è stato uno dei più venduti di tutto il 2020. Non appena è arrivato sul mercato, ha sconvolto il settore. Oggi, è ancora più interessante perché potete farlo vostro a soli 549,00€. Non potete lasciarvelo sfuggire perché è un prodotto meraviglioso, dotato di schermo LCD IPS Retina da 6,1 pollici, frame in alluminio, retro in vetro con wireless charging, e molto altro ancora.

Sotto la scocca è presente il processore Apple Bionic A13 con modem 4G LTE incorporato; il chip è una garanzia. Rende il telefono fluido, veloce, preciso e puntuale, ottimo per i giochi e per l’utilizzo social.

Questo telefono è un gadget eccellente, con tutte le ultime tecnologie a bordo. Posteriormente troviamo due ottiche da 12 Mpx che girano video in 4K e realizzano foto meravigliose anche al buio e con la modalità ritratto.

