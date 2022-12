iPhone 11 (128 GB) a 389€: FOLLIA, è il regalo perfetto per Natale

iPhone 11 è uno smartphone davvero eccezionale; a distanza di qualche anno, risulta essere uno dei prodotti più richiesti e cercati di sempre. Pensate che nel suo primo anno di debutto, è balzato in cima alle classifiche mondiali come “smartphone più venduto”, superando le controparti Pro e Pro Max. Oggi non lo si trova quasi mai “nuovo”, ma si possono fare affari unici grazie ai ricondizionati. Su Amazon per esempio, la versione da 128 GB in colorazione Product (RED) si porta a casa con soli 389,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo del dispositivo. In più, la consegna sarà rapidissima: se lo ordinate oggi, sarà a casa vostra entro il 13 dicembre.

iPhone 11: è ancora lui il più venduto

I dati parlano chiaro: iPhone 11 piace ancora, e parecchio anche. D’altronde, come pensare il contrario? Questo device è davvero un gioiello. Schermo LCD IPS Retina da 6,1 pollici: si vede bene con ogni condizione di luce e in ogni scenario. Presenta un frame in alluminio anodizzato e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless. Sì, ci sono alcune mancanze come lo schermo OLED, il 5G e la ricarica MagSafe, ma non è nulla di indispensabile. Se pensate che vi costa solo 389,00€ poi, capirete bene che si può sopperire senza problemi a queste features. Per essere un iPhone è incredibilmente economico. Certo, è ricondizionato, ma questo è un bene: è stato rimesso a punto dai tecnici esperti di Amazon e gode di tutte le garanzie del caso.

Acquistandolo da Amazon farete anche un bene all’ambiente perché inquinerete bene e contribuirete al riciclo della tecnologia consumer. E poi, è in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Farete fatica a distinguerlo da uno confezionato. Con 128 GB di memoria potrete installare tutte le app che desiderate e avere anche moltissimo spazio per foto, video, canzoni e altro ancora. Approfittatene adesso prima che finiscano le scorte.

