iPadOS 17: widget sulla Lock screen e strizza l'occhio alla produttività

iPadOS 17 è appena stato annunciato; si tratta della versione per iPad del nuovo sistema operativo per iPhone, Di fatto, rispetto all’iterazione per smartphone condivide le medesime funzionalità ma qui ci sono delle chicche specifiche pensate proprio per i tablet della mela. Intanto, per ricordarvi tutte le novità presentate con iOS 17, vi ricordiamo che è uscito un articolo di “recap” che trovate proprio qui.

iPadOS: le novità del sistema operativo

Poche ore fa infatti, l’OEM di Cupertino ha mostrato al mondo iPadOS 17, un grande aggiornamento per dispositivi di casa Apple: qui troviamo tante novità frizzanti, un focus sulla personalizzazione della Lock screen (che finalmente arriva anche su iPad), i widget diventano interattivi e pratici.

Con un tap potrete facilmente spuntare un promemoria, ad esempio, aggiornare uno status, apprendere qualcosa di nuovo, accendere le luci all’interno del vostro appartamento smart e non solo. Non di meno, ci sono grossi aggiornamenti anche su Stage Manager, il sistema di multitasking di livello desktop che abbiamo conosciuto lo scorso anno con iPadOS 16.

A proposito di quest’ultima feature, vi ricordiamo che Stage Manager permette agli utenti di utilizzare l’iPad come se fosse un Mac, aprendo di fatto più finestre in simultanea attive fra loro.

Si può usare solo con tablet aventi processori Apple Silicon M1 o M2 (pensiamo ad iPad Air 2022, iPad Pro di quarta e quinta generazione) e in più funziona con un monitor esterno proprio come se fosse un PC desktop. Adesso con iPadOS 17 arrivano nuove features esclusive.

Con la Lock screen gli utenti saranno in grado di personalizzare il proprio tablet a proprio piacimento; si potranno creare più schermate con sfondi, widget, stili e caratteri differenti.

Per la prima volta, arriva l’applicazione Salute a bordo di iPad; gli utenti potranno controllare i dati sanitari anche da tablet e tutto sarà sincronizzato via iCloud con le medesime informazioni presenti su Apple Watch, iPhone e non solo.

Fra le altre cose citiamo Siri che si può attivare senza doverla chiamare “Ehi, Siri”, l’applicazione Journal, gli aggiornamenti nell’app dei Messaggi e la condivisione rapida dei contatti con NameDrop.

La prima beta di iPadOS 17 è arrivata poche ore fa, ma noi vi consigliamo sempre di attendere la versione ufficiale che sarà disponibile nel corso dell’autunno.

Voi cosa ne pensate? Intanto vi segnaliamo che il miglior tablet Apple da comprare oggi, in attesa di questo download incredibile, è proprio iPad Air (2022) a soli 629,00€.

