iOS 17 trasforma completamente il vostro iPhone: ecco le novità

Apple ha appena annunciato iOS 17, la nuova iterazione del sistema operativo per iPhone. Arriverà a settembre, insieme alla serie iPhone 15 ma per adesso dobbiamo accontentarci delle versioni beta (che noi consigliamo sempre di non scaricare perché potrebbero essere piene di bug).

iOS 17: tutte le features svelate

Sono tante le features che Apple ha introdotto con ‌iOS 17‌; pensiamo alla personalizzazione dei contatti con foto, Memoji, caratteri e non solo, Live Voicemail con la trascrizione dal vivo in tempo reale, ma non solo. Con l’app Messaggi c’è una nuova freccia per interagire con i testi non letti, si può rispondere semplicemente con uno stipe, si piò condividere più agevolmente la propria posizione e arrivano perfino gli sticker di nuova generazione.

Molto apprezzata la funzionalità “Check In“; in poche parole, è un’opzione che fornisce aggiornamenti sulla propria posizione con familiari, amici, parenti. Per esempio, se non rispondete ad una chiamata di qualcuno, il sistema manderà un avviso con la vostra posizione, lo stato della batteria e la ricezione telefonica.

Adesso ci si potrà trasferire i contatti tramite la funzione "NameDrop" con facilità; occorre avere un iPhone per farlo. Non mancano aggiornamenti alla batteria e alla dettatura vocale.

Arriva la nuova applicazione Journal che genera ricordi usando persone, musica, foto, luoghi e crea delle “pagine di diario” che gli utenti potranno modificare a proprio piacimento.

Curiosa la modalità Standby (super personalizzabile) per visualizzare l’orario, i widget e altre info chiave quando il telefono è posto in landscape mode. Infine, si potrà interagire con Siri semplicemente dicendo “Siri”, senza la prefazione “Ehi”.



