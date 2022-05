iPadOS 16: rivoluzionerà il multitasking?

Mancano pochissimi giorni all’inizio della WWDC del 2022 e, come sempre, le prime speculazioni in merito iniziano ad arrivare. Abbiamo appreso che iOS 16 potrebbe gestire, in un modo tutto nuovo, le notifiche, mentre watchOS 9 potrebbe essere stato riscritto da zero. Sul firmware per iPad invece, sappiamo molto poco. Oggi però, è spuntata in rete un’indiscrezione succulente che apre le porte ad un nuovo modo di utilizzare il tablet della mela, ma andiamo con ordine.

Da tanti anni speriamo in un aggiornamento di iPadOS che miri a rivoluzionare l’esperienza d’uso in toto. Molti di noi (me compreso) vorrebbero un software capace di trasformarsi all’occorrenza, da mobile a desktop. Se questa transizione sembra ancora lontana, non dobbiamo perderci d’animo.

iPadOS 16: ecco cosa è emerso

Ora è emerso, da Webki (il motore del browser che da linfa vitale a Safari e non solo) grazie a Steve Troughton-Smith su Twitter che potrebbe arrivare una muova multitasking-mode sui tablet di casa Apple. Questa ptorebbe essere la modifica più grande che vedremo al sistema operativo dei device della mela. Potrebbe dunque esserci un nuovo interruttore che servirebbe proprio ad alimentare questa funzione stessa.

I know better than to get excited about improvements to iPad, because we’ve been burned so many times…



But WebKit just added infrastructure for a ‘multitasking mode’ on iOS that sure looks like it’s a system toggle that enables freely-resizable windows https://t.co/NBNGhHiaxB — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 26, 2022

Anche un ingegnere Apple ha confermato ciò, facendo riferimento agli update di Webkit su GitHub. In una rapida spiegazione, Smith però ha spiegato come potrebbe funzionare la nuova multitasking mode:

Sembra che la “modalità multitasking” sia qualcosa che può cambiare in fase di esecuzione, quindi le app possono entrare e uscire da essa. Potrei immaginare qualcosa come la “modalità tablet” di Windows 10 che puoi attivare in qualsiasi momento per ristrutturare l’interfaccia utente per touch vs mouse e tastiera.

Si potrà dunque abilitare a proprio piacimento? Speriamo bene. Intanto, se volete comprare un iPad a buon costo, aggiornato e pronto per il futuro, vi segnaliamo che c’è il modello di 9° generazione con SoC A13, 64 GB di memoria e in versione Wi-Fi a soli 337,50€.

