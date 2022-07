iPad Pro: la versione con schermo OLED è in cantiere

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia lavorando sodo per realizzare un iPad con schermo OLED più leggero di quello che abbiamo oggi con pannello MiniLED e in grado di garantire una qualità dell’immagine semplicemente unica e “impareggiabile”. Ma cosa sappiamo al momento?

Facciamo il punto: da un report di ET News apprendiamo che la mela sta producendo dei prototipi di iPad Pro con schermo OLED. Il device in questione dovrebbe essere un game changer nel panorama dei tablet mondiali ma ad oggi la sua costruzione è ancora lontana. Non lo vedremo per un po’ di tempo.

iPad Pro OLED: quando lo vedremo?

Ad oggi, i modelli prototipali sono prodotti in collaborazione con LG Display e Samsung Display. I suddetti modelli permettono ad Apple di intraprendere moltissimi test; addirittura, si scopre cher la mela voglia realizzare un tablet di punta super leggero e con uno schermo unico al mondo. La qualità dell’immagine senza rivali dovrebbe essere garantita da un nuovo processo di incisione a secco che mira a ridurre il peso complessivo dello schermo. Non di meno, sarà super resistente e durevole, oltre che snello. Come sempre, avremo due modelli di iPad Pro, uno da 11 e uno da 12.9″ ma si dice che l’azienda stia sviluppando anche una versione super generosa da ben 14 pollici. Arriveranno tutti non prima del 2024.

Cosa vi consigliamo noi?

