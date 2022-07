iPad Pro: può davvero sostituire un computer?

Fin dalla sua nascita, iPad è stato uno dei prodotti più controversi di sempre; ricordo ancora quando Steve Jobs presentò il primo modello più di 10 anni fa. Questo device fu accolto con diverse critiche da parte dei media ma anche dell’utenza. Erano in molti a pensare che fosse semplicemente un iPhone ingrandito… Ed effettivamente all’epoca avevano ragione, ma i più attenti hanno subito capito le enormi potenzialità dietro la macchina.

Il tablet, come abbiamo visto nel corso degli anni, si è evoluto sempre più, fino a diventare un vero e proprio dispositivo da utilizzare al posto di un laptop per le operazioni più comuni ma non solo; come vedremo, c’è tantissima gente che lo utilizza per montare video, registrare podcast, per giocare o per lavorare. Qualcuno lo usa anche per la tesi o per la scuola e l’università. Ma come siamo arrivati fino a qui?

iPad Pro: la nostra scelta

iPadOS 16 è stato il balzo che volevamo da tempo; un sistema operativo che sapesse coniugare il meglio di macOS all’interno di un tablet. Come abbiamo visto però le funzionalità più intriganti e interessanti sono ancora limitate ad una certa categoria di tablet, quelli con processore Apple Silicon per la precisione.

Poi, se dobbiamo guardare il tutto con occhio ancora più critico, non possiamo non considerare il fatto che avremmo potuto vedere delle applicazioni desktop all’interno del sistema iPadOS. Logic, Final Cut pro, Premiere Pro e DaVinci, per citarne qualcuna.

Magari questo step in più si potrà fare nel 2023 ma vi assicuriamo che oggi, allo stato attuale, gli iPad di Apple sanno regalare emozioni anche agli utenti più esigenti e che ne devono fare un uso business o lavorativo. È per questo motivo che oggi ci troviamo a consigliarvi un iPad Pro, del suo taglio da 12,9“ e con 128 GB di spazio interno a 1099,00€ in sconto su Amazon.

Il suo costo elevato e qualcuno potrebbe dire: “ma non è meglio un MacBook Air del 2020?“ … e avrebbe ragione. Ma bisogna considerare la versatilità del tablet che non è cosa da tutti. iPad Pro infatti, ha funzionalità dei tablet e gestisce anche funzionalità degna di un computer professionale. Basta saper capire come sfruttare al meglio la potenza bruta di cui dispone il dispositivo. Io per esempio lo utilizzo per editare articoli, realizzare podcast con VoiceOver, lavorare alle grafiche con alcuni software professionali e non solo. A volte mi rilasso con dei giochi di Apple Arcade o anche con titoli più impegnativi si trova sulla Store.

